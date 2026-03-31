Autorizaron un aumento del 6,5% en las cuotas de los colegios privados a partir de abril

Lade la provincia de Buenos Aires autorizó unpara los establecimientos educativos de gestión privada con aporte estatal, que entrará en vigencia a partir del mes de. Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), el incremento promedio para todas las categorías y modalidades se ubica en el

Con la actualización de las bandas arancelarias, los colegios de nivel inicial y primario que cuentan con el 100% de subsidio podrán percibir una cuota mensual de 32.880 pesos, mientras que para aquellos con un aporte del 40%, el valor máximo se fijó en 148.660 pesos.

En el nivel secundario, los aranceles oscilarán entre los 36.200 y los 193.160 pesos. Por su parte, las instituciones que ofrecen educación Técnica, Agraria o Especializada en Arte tendrán topes que van desde los 41.790 hasta los 221.070 pesos, dependiendo del porcentaje de aporte estatal percibido.

Desde AIEPA señalaron que este ajuste responde a la necesidad de actualizar los ingresos de los institutos tras las recientes paritarias cerradas por el Gobierno provincial con los gremios docentes. El secretario ejecutivo de la entidad, Martín Zurita, explicó que estas adecuaciones se inscriben en un contexto complejo para el financiamiento del sector, donde los costos operativos han crecido por encima de los aranceles autorizados.

El sistema de educación privada bonaerense abarca a más de 1,3 millones de alumnos, lo que representa casi el 30% de la cobertura educativa total de la provincia. De este universo, aproximadamente el 70% de las instituciones recibe algún tipo de asistencia estatal para el pago de salarios, motivo por el cual sus cuotas se encuentran reguladas por la administración provincial.

La medida se conoce en un escenario de preocupación para el sector, que advierte sobre dificultades económicas derivadas de la caída en la matrícula, el aumento de los servicios públicos y los niveles de morosidad. "Hay escuelas que no han cerrado pero cuya situación es crítica; están endeudadas o tomando créditos para poder cumplir con el pago de sueldos y cargas sociales", advirtió Zurita.