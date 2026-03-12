Atraparon en Zárate a uno de los autores de un violento asalto en San Pedro

En el marco de una investigación por un robo agravado ocurrido en San Pedro, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) Baradero-San Pedro logró la detención de un hombre tras una serie de allanamientos realizados en la localidad de Zárate.

La causa tuvo su origen en un hecho delictivo cometido en una vivienda situada en la intersección de las calles San Martín y Gomendio, propiedad de un reconocido comerciante sampedrino. A raíz del episodio, se inició la investigación bajo la carátula de "Robo agravado y portación ilegal de arma de fuego", con intervención directa de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro.

Fuentes policiales confirmaron que el avance de la pesquisa fue posible gracias a diversas tareas investigativas y al análisis exhaustivo de las imágenes aportadas tanto por el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de San Pedro como por cámaras de seguridad privadas. Estos elementos permitieron a los investigadores establecer la identidad de los presuntos autores del asalto.

"Estos allanamientos se inscriben en la investigación de un violento robo en una vivienda hace un par de meses y son producto de una ardua y sostenida investigación, que nos llevó primero a dar con el vehículo, con quien lo tenía y a partir de ahí, con la banda completa" explicó el Secretario de Seguridad Eduardo Álvarez.

Con las pruebas recolectadas, la fiscal interviniente solicitó al Juzgado de Garantías de San Nicolás las órdenes de allanamiento correspondientes, las cuales fueron ejecutadas durante la jornada de hoy en cuatro domicilios de Zárate. El operativo contó con un despliegue conjunto que incluyó a efectivos de la Sub DDI San Pedro, la Estación de Policía Comunal local y el apoyo de los Grupos de Apoyo Departamental (GAD) de San Pedro y Campana.

Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad lograron el secuestro de un revólver calibre .22 con cuatro municiones, dos equipos de comunicación tipo handy con frecuencia policial, un par de guantes, dos chapas patentes y un teléfono celular.

El operativo culminó con la detención de un hombre mayor de edad, acusado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego. El imputado será indagado en las próximas horas en la sede de la fiscalía y permanecerá alojado en la Sub DDI Baradero a la espera de un cupo para su traslado definitivo a otra dependencia policial.

"Están los pedidos de captura de otras dos personas, porque incluso uno de los autores fue identificado por huellas. Ya tenemos a dos de los cuatro autores detenidos, y seguimos busando a los otros" agregó Álvarez a Noticias San Pedro.