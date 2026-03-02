Impuesto Automotor: ARBA implementa diez cuotas mensuales y ofrece descuentos de hasta el 15 por ciento

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que a partir de este mes entra en vigencia la nueva modalidad de pago para el Impuesto Automotor, que abandona el esquema bimestral para transformarse en un tributo de liquidación mensual.

Según informaron fuentes del organismo conducido por Cristian Girard, el nuevo sistema contempla un total de diez vencimientos consecutivos que se extenderán entre marzo y diciembre de 2026. Esta modificación busca ofrecer una mayor previsibilidad a los contribuyentes bonaerenses, quienes hasta el año pasado debían afrontar los pagos cada dos meses.

La primera fecha de vencimiento quedó establecida para el próximo martes 10 de marzo. En esa misma jornada, los propietarios de vehículos tendrán también la posibilidad de optar por el pago anual anticipado, una alternativa que permite cancelar la totalidad del impuesto en una sola cuota y acceder a beneficios adicionales.

Respecto al cronograma de pagos para el resto del año, la cuota 2 vencerá el jueves 9 de abril, seguida por la cuota 3 el jueves 7 de mayo y la cuota 4 el martes 9 de junio. Durante el segundo semestre, los vencimientos operarán el miércoles 8 de julio para la quinta cuota, el martes 11 de agosto para la sexta y el jueves 10 de septiembre para la séptima. El calendario se completará con los vencimientos del viernes 9 de octubre, el martes 10 de noviembre y, finalmente, el jueves 10 de diciembre para la décima cuota.

Desde la agencia de recaudación subrayaron que se mantienen vigentes las bonificaciones para aquellos contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones. Quienes opten por el pago anual anticipado recibirán un descuento del 15%, mientras que aquellos que prefieran el esquema de cuotas mensuales podrán acceder a una rebaja del 10% en cada liquidación.

Ambos beneficios se aplican de forma directa con cualquier medio de pago habilitado, siempre y cuando no se registren deudas pendientes en el historial del vehículo. Las autoridades recordaron que los trámites y la obtención de las boletas de pago pueden realizarse de manera digital a través de la página web oficial del organismo o mediante los canales de atención remota.