Autoridades municipales y educativas encabezan el inicio del ciclo lectivo 2026

Las autoridades municipales y educativas de la ciudad de San Pedro encabezarán este martes 3 de marzo el acto oficial de apertura del ciclo lectivo 2026, marcando el inicio formal de las clases en todo el distrito con dos ceremonias centrales en diferentes instituciones locales.

Según el cronograma difundido por la Secretaría de Educación y Cultura, el primer encuentro de la jornada escolar tendrá lugar a las 8.30 en las instalaciones del Centro Educativo Complementario (CEC) 801. Allí se espera la presencia de funcionarios del Ejecutivo local, consejeros escolares e inspectores de enseñanza, quienes acompañarán a la comunidad educativa en el inicio de las actividades del turno mañana.

La agenda de inauguración continuará durante la tarde en la Escuela Primaria (EP) 10, donde el acto oficial se desarrollará a partir de las 13.30 con la participación de alumnos, docentes y familias. Esta segunda instancia busca integrar a los diversos niveles del sistema público bonaerense en el marco de una jornada que se replicará en cada establecimiento del partido de San Pedro.

Desde el municipio destacaron la importancia de este nuevo período escolar y ratificaron el compromiso con el sostenimiento de la infraestructura edilicia y los programas de asistencia que garantizan la presencialidad en las aulas. Asimismo, informaron que las actividades administrativas y de planificación docente se desarrollaron con normalidad durante las semanas previas para asegurar un comienzo de ciclo ordenado en todas las localidades que integran el partido.

Este inicio de clases se da en consonancia con el calendario escolar de la provincia de Buenos Aires, que prevé para este año una meta de 190 días de clases con el objetivo de fortalecer los trayectos pedagógicos y la revinculación de los estudiantes con la institución escolar tras el receso estival.