Aprehendieron a un joven de 15 años que circulaba en una moto con pedido de secuestro

Un joven de 15 años fue aprehendido durante la tarde de ayer en la intersección de la Avenida 11 de Septiembre y la calle Casella, luego de que personal policial constatara que circulaba en una motocicleta que presentaba un pedido de secuestro activo por robo.

El procedimiento se realizó en el marco de los operativos de control que lleva adelante la sede policial local. Al interceptar la marcha de la motocicleta, una Yamaha T110 de color azul, los efectivos verificaron a través del sistema informático que el rodado poseía un impedimento legal para circular, por lo cual se procedió a su inmediata incautación.

Debido a la edad del conductor, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven del Departamento Judicial de San Nicolás. Tras cumplimentar las notificaciones legales sobre el inicio de la causa por el delito correspondiente, el menor fue entregado a sus padres por disposición de la justicia especializada.