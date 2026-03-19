Aprehendieron a un adolescente de 15 años por agredir a otro joven con un arma blanca de fabricación casera

Un adolescente de 15 años fue aprehendido ayer por personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) tras agredir a otro joven con un arma blanca de fabricación casera en la zona urbana de esta localidad.

El hecho se produjo mientras los efectivos realizaban recorridas preventivas en sectores considerados conflictivos. Al llegar a la intersección de las calles Ayacucho y Hermano Indio, los uniformados procedieron interceptaron al menor, quien momentos antes había atacado a un adolescente de 16 años.

Según el reporte oficial, el agresor portaba un objeto cortopunzante de fabricación rudimentaria, compuesto por una punta de metal y un mango recubierto con cinta de color rojo.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió escoriaciones en el codo de su brazo izquierdo. Tras ser asistido, los facultativos médicos determinaron que las lesiones son de carácter leve, siempre que no medien complicaciones posteriores en su evolución.

El joven de 15 años quedó a disposición de la Fiscalía del Joven en turno, que dispuso las actuaciones legales correspondientes bajo la carátula de lesiones y tenencia de arma blanca.