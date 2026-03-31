Aprehendieron en Río Tala a un delincuente con frondosos antecedentes tras dos robos

Un hombre de 33 años con amplios antecedentes delictivos fue aprehendido en la localidad de Río Tala tras una persecución policial originada por un robo en una vivienda particular. El operativo, realizado por personal del Destacamento local, permitió además el esclarecimiento de un reciente ilícito perpetrado en una institución religiosa de la zona.

La detención se produjo durante la mañana de ayer en un pasillo interno de la calle Lavalle, entre Güemes y Rodríguez. Momentos antes, el sospechoso había violentado la reja de una ventana en un domicilio de la calle San Martín para sustraer un bolso con herramientas de mano y una camiseta del club River Plate. El propietario de la vivienda, un hombre de 40 años, sorprendió al delincuente en plena fuga y dio aviso inmediato a los efectivos que patrullaban la cuadrícula.

Al momento de la captura, los uniformados secuestraron en poder del imputado un tubo de 10 mm y un cuchillo de mango plástico verde.

A partir de las tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad, la policía logró establecer que el aprehendido es también el autor de un robo ocurrido el pasado 21 de marzo en la iglesia evangélica "Restaurando Familias de Cristo", ubicada en la intersección de Güemes y San Martín. En aquella oportunidad, el delincuente había violentado las chapas del techo para sustraer hojas de ventanas de aluminio blancas, las cuales ya habían sido recuperadas por la fuerza preventora.

El sujeto quedó a disposición de la fiscalía en turno de San Pedro, bajo la carátula de robo agravado por efracción en dos hechos.