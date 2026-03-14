Una mujer detenida tras encontrarse droga en su casa durante un allanamiento por estafa

  Una mujer de 24 años fue aprehendida en las últimas horas en el barrio 2 de Abril de San Pedro luego de que personal policial hallara estupefacientes en su poder durante un allanamiento que originalmente buscaba esclarecer una causa por estafa. El operativo fue llevado adelante por el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría local, en conjunto con personal de la Estación de Policía Comunal, bajo una orden del Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás. La investigación judicial se inició tras una denuncia por estafa que permitió identificar como imputado a un hombre mayor de edad, cuyo domicilio fue el objetivo del procedimiento.

Aprehendieron a dos hombres buscados por amenazas agravadas y hurto

 


Dos hombres fueron aprehendidos tras detectarse que sobre ambos pesaban pedidos de captura activos por diferentes delitos, según informaron fuentes policiales.

Las detenciones se produjeron durante la mañana y la tarde de ayer, en el marco de operativos de identificación de rutina realizados por personal de la Comisaría local en distintos puntos del distrito.

En el primero de los procedimientos, los efectivos interceptaron a un hombre de 39 años. Al consultar sus datos en el sistema informático, se constató un pedido de captura solicitado por el Juzgado en lo Correccional N° 1 de San Nicolás, bajo los cargos de violación de domicilio, amenazas agravadas y desobediencia.

Horas más tarde, las autoridades procedieron a la aprehensión de un joven de 24 años. En este caso, el sospechoso era requerido por el Juzgado de Garantías N° 2 de San Nicolás por el delito de hurto.

Tras ser trasladados a la dependencia policial, ambos sujetos fueron notificados sobre la resolución de sus respectivas causas y, por disposición de los magistrados intervinientes, recuperaron la libertad una vez cumplimentados los recaudos legales.