Aprehendieron a dos hombres buscados por amenazas agravadas y hurto

Dos hombres fueron aprehendidos tras detectarse que sobre ambos pesaban pedidos de captura activos por diferentes delitos, según informaron fuentes policiales.

Las detenciones se produjeron durante la mañana y la tarde de ayer, en el marco de operativos de identificación de rutina realizados por personal de la Comisaría local en distintos puntos del distrito.

En el primero de los procedimientos, los efectivos interceptaron a un hombre de 39 años. Al consultar sus datos en el sistema informático, se constató un pedido de captura solicitado por el Juzgado en lo Correccional N° 1 de San Nicolás, bajo los cargos de violación de domicilio, amenazas agravadas y desobediencia.

Horas más tarde, las autoridades procedieron a la aprehensión de un joven de 24 años. En este caso, el sospechoso era requerido por el Juzgado de Garantías N° 2 de San Nicolás por el delito de hurto.

Tras ser trasladados a la dependencia policial, ambos sujetos fueron notificados sobre la resolución de sus respectivas causas y, por disposición de los magistrados intervinientes, recuperaron la libertad una vez cumplimentados los recaudos legales.