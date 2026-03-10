Aprehenden a un hombre de 30 años por agredir a su madre y causar destrozos en una vivienda

Un hombre de 30 años fue aprehendido en las últimas horas tras protagonizar un violento episodio en el domicilio de su madre, donde ocasionó daños materiales y mantuvo una actitud agresiva contra la mujer de 63 años, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho se registró durante la mañana de ayer, cuando personal policial se desplazó hasta una vivienda ubicada en la calle E. Dipietri luego de recibir un alerta a través del sistema de emergencias 911. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el agresor ya había provocado diversos destrozos en la propiedad y se encontraba increpando de forma violenta a su progenitora.

Ante la gravedad de la situación, los uniformados procedieron a la inmediata aprehensión del sujeto, quien quedó a disposición de la justicia local. Por su parte, la víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir la asistencia correspondiente y formalizar la denuncia por el ataque sufrido en su propio hogar.

En el caso tomó intervención la fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones de rigor bajo las carátulas legales pertinentes para este tipo de contextos de violencia familiar.