APINTA renovó autoridades nacionales con representación de San Pedro



El dirigente sampedrino Franco Lazzari se incorporó formalmente a la conducción nacional de la Asociación de Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), tras el acto de asunción de las nuevas autoridades para el período 2026–2030. Lazzari, quien se desempeña como secretario general de la seccional San Pedro, asumió como Vocal Titular de la nueva Comisión Directiva Nacional, un paso que desde la organización local destacaron como un fortalecimiento de la representación federal y de la participación de la ciudad en las decisiones estratégicas del gremio.

La ceremonia tuvo lugar el pasado martes por la tarde en la sede nacional del sindicato, ubicada en el barrio porteño de Palermo. El encuentro contó con una amplia convocatoria que incluyó a integrantes del secretariado saliente, legisladores provinciales y nacionales, ex presidentes del INTA, referentes de diversas organizaciones gremiales y los secretarios generales de las 49 seccionales que componen la estructura de APINTA en todo el país.

El momento de mayor emotividad se vivió durante el discurso del secretario general saliente, Mario Romero, quien rindió homenaje a los trabajadores fallecidos que formaron parte de la construcción colectiva del gremio. En ese contexto, Romero realizó una mención especial a Tito Pujal, histórico dirigente jubilado de San Pedro y ex integrante del Secretariado Nacional durante varios períodos. El dirigente saliente también subrayó la importancia de la organización sindical y el valor de la lucha colectiva desarrollada durante su gestión.

Por su parte, el nuevo secretario general de APINTA, Paulo García, brindó un mensaje centrado en la necesidad de unidad frente al complejo escenario que atraviesa el organismo. García instó a los trabajadores a sostener la organización ante lo que calificó como políticas de ajuste y vaciamiento impulsadas por el gobierno nacional. Asimismo, asumió el compromiso de redoblar esfuerzos para consolidar un gremio participativo y orientado a la defensa de sus afiliados en todo el territorio nacional.

La actividad institucional continúa durante la jornada de hoy en la misma sede con el desarrollo de un plenario de secretarios generales de todo el país. En este ámbito, la nueva Comisión Directiva presentará los lineamientos de gestión para el mandato 2026–2030, en una jornada que incluirá instancias de capacitación y disertaciones a cargo de especialistas en derecho laboral para definir las próximas estrategias de acción gremial.