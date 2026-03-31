Anuncian el cronograma de abril para la atención descentralizada del Área de Discapacidad

El área de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo para la Comunidad de San Pedro anunció el cronograma de atención descentralizada correspondiente al mes de abril. La iniciativa busca facilitar el acceso a trámites y asesoramiento en distintos puntos del distrito, incluyendo las localidades de Gobernador Castro y Río Tala.

Según el calendario oficial difundido por el municipio, las actividades comenzarán el jueves 9 de abril en la localidad de Gobernador Castro, donde el personal atenderá en el Hospital "26 de Julio" en el horario de 8:15 a 12:00.

Posteriormente, el jueves 16 de abril la atención se trasladará a la sede del Área de Discapacidad dentro de la Secretaría de Desarrollo para la Comunidad, con atención de 8:00 a 12:00.

La recorrida por las localidades continuará el jueves 23 de abril en la Delegación de Río Tala, donde los vecinos podrán acercarse en la franja horaria de 8:15 a 12:00. Finalmente, el cronograma de este mes concluirá el jueves 30 de abril nuevamente en la Secretaría de Desarrollo para la Comunidad, de 8:00 a 12:00.

Desde la administración local destacaron que esta modalidad de atención descentralizada permite que las familias y personas con discapacidad puedan realizar consultas y gestiones cerca de sus domicilios, evitando desplazamientos prolongados y garantizando la cobertura de los servicios municipales en todo el territorio.