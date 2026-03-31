Anuncian corte de energía por tareas de mantenimiento

COOPSER informó que este miércoles 1 de abril se llevará a cabo un corte de energía programado en diversos sectores de la ciudad de San Pedro, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento preventivo en la red de media tensión.

La interrupción del suministro se extenderá desde las 08:00 hasta las 13:00 horas. Según el cronograma oficial, las zonas afectadas comprenden las arterias C.G. Belgrano, Independencia, Camino Nacional Correo y Calle 82.

Asimismo, la medida alcanzará de manera directa a los barrios Futuro, 84 Viviendas, Nuestro Sueño y Bajo Cementerio. Las autoridades aclararon que los trabajos se encuentran sujetos a las condiciones climáticas, por lo que, en caso de registrarse mal tiempo, la jornada de mantenimiento será reprogramada para una nueva fecha a confirmar.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios de las zonas mencionadas tomar las precauciones necesarias durante el lapso que dure la intervención técnica en las líneas de distribución.