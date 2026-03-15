Amenazó y agredió a su hermana: fue aprehendido

Un hombre de 53 años, acusado de agredir físicamente y amenazar a su hermana durante una disputa familiar, fue aprehendido por la policía.

El hecho se produjo en una vivienda ubicada a la altura del 1700 de la calle Facundo Quiroga. Alertados por un llamado de emergencia al 911, efectivos de la Estación de Policía Comunal se desplazaron hasta el lugar, donde lograron reducir y detener al agresor.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones del caso, el hombre habría mantenido una fuerte discusión con su hermana, una mujer de 43 años, que derivó en agresiones físicas y amenazas de muerte. Ante la gravedad de la situación, la víctima fue trasladada a la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir la asistencia médica y psicológica correspondiente, además de formalizar la denuncia.

La fiscalía local en turno tomó intervención en el caso y dispuso la notificación de la formación de la causa para el imputado. El hombre permanece alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial a la espera de ser indagado en sede judicial.