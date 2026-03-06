Allanan una vivienda por un hurto y detienen a dos hermanos tras un violento episodio

Personal del Gabinete Criminológico de la estación policial local llevó adelante un operativo que culminó con la aprehensión de un joven de 23 años, vinculado a un hecho de hurto denunciado días atrás por un ciudadano de 52 años. La diligencia judicial se realizó tras una serie de tareas investigativas que permitieron identificar al sospechoso y obtener la correspondiente orden de allanamiento.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda situada sobre la calle Las Provincias al 2000. Durante el registro del inmueble, los efectivos lograron el secuestro de diversas prendas de vestir que eran buscadas en el marco de la causa. El morador de la vivienda fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en el sector de calabozos por disposición de la fiscalía interviniente.

Sin embargo, la jornada sumó tensión cuando el hermano del investigado, un hombre de 27 años, intentó impedir el accionar policial. Según informaron fuentes oficiales, el individuo se tornó hostil y confrontó a los uniformados con el objetivo de liberar a su familiar, oponiendo una férrea resistencia al procedimiento.

Ante esta situación, la fiscalía local dispuso la notificación de una causa por "Resistencia a la autoridad" para el mayor de los hermanos. Tras completar los recaudos legales correspondientes, se otorgó su posterior soltura, mientras que el principal sospechoso del hurto permanece a disposición de la Justicia.