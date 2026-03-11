Allanamiento y secuestro de cigarrillos robados: un detenido

Un hombre de 23 años fue aprehendido ayer por la tarde en la ciudad de San Pedro, luego de un operativo policial derivado de una investigación por un hecho de robo. El procedimiento, que incluyó tareas de campo y el análisis de cámaras de seguridad, permitió recuperar parte de los elementos sustraídos y poner al principal sospechoso a disposición de la justicia.

La investigación se inició a raíz de una denuncia radicada en la Comisaría local. A partir de ese momento, el personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) llevó a cabo una serie de diligencias que incluyeron la recepción de testimonios y el relevamiento de registros fílmicos aportados por el Centro de Monitoreo Urbano. Estas pruebas permitieron establecer la identidad del presunto autor y solicitar la correspondiente orden de allanamiento.

Con la autorización judicial, los efectivos policiales junto al personal del GTO irrumpieron en una vivienda ubicada sobre la calle Hermano Indio, entre Casella y Brennan. Durante la requisa del inmueble, los uniformados procedieron al secuestro de cigarrillos y encendedores que coincidían con la descripción de los elementos buscados en la causa.

Tras el hallazgo de la mercadería, el morador de la vivienda fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial. La Unidad Funcional de Instrucción N° 11 local dispuso la notificación del inicio de la causa por los delitos de robo y encubrimiento. El imputado permanece alojado en el sector de calabozos de la seccional a la espera de ser indagado por el magistrado interviniente.