Allanamiento, secuestro de una cocina y herramientas

Efectivos del Gabinete Criminológico de la Estación de Policía Comunal de San Pedro llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Basabilbaso al 300, en el marco de una causa por desobediencia. El operativo arrojó resultados positivos con el secuestro de diversos elementos de interés para la investigación.

La diligencia judicial se inició a partir de tareas investigativas solicitadas originalmente por el Juzgado de Paz local. Tras establecer el domicilio del sospechoso, se tramitó la orden de registro ante el Juzgado de Garantías de San Nicolás, la cual se cumplimentó en las últimas horas con apoyo de personal de la dependencia policial sampedrina.

Durante el procedimiento, los agentes procedieron al secuestro de una cocina a gas y varias herramientas manuales que eran buscadas en el marco del expediente. En el lugar fue identificado el morador de la vivienda, un hombre de 56 años de edad.

La fiscalía local en turno tomó intervención en el caso y dispuso la notificación oficial de la formación de la causa para el implicado, además de ratificar el secuestro de los efectos hallados para su posterior reconocimiento y peritaje.