Agredió a su pareja y a su hija: fue aprehendido por la policía

Un hombre de 37 años fue aprehendido ayer por la tarde en la calle Manuel Iglesias al 1600, luego de protagonizar un episodio de violencia familiar. El imputado fue trasladado a la dependencia policial tras insultar y mantener una actitud agresiva hacia su pareja y la hija de ambos.

El procedimiento se llevó a cabo cuando efectivos policiales acudieron al domicilio tras recibir un alerta por un conflicto doméstico. Según fuentes de la investigación, el hombre se tornó violento contra su mujer, de 38 años, y su hija, de 18 años, quienes debieron ser asistidas por el personal especializado.

Tras la aprehensión, ambas víctimas fueron trasladadas a la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir la asistencia correspondiente y radicar la denuncia formal. El gabinete interdisciplinario de la institución brindó contención y asesoramiento legal a las mujeres involucradas en el hecho.

La fiscalía local en turno tomó intervención en el caso y dispuso la notificación de la formación de la causa por violencia familiar. El agresor permanece alojado en el sector de calabozos de la comisaría local a disposición de la justicia, a la espera de las próximas diligencias judiciales previstas para las próximas horas.