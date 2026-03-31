Advierten sobre la falta de vacunas del Calendario Nacional por demoras en los envíos de Nación

La Secretaría de Salud, advirtió sobre las dificultades que atraviesa el normal desarrollo de las campañas de inmunización en el distrito debido a faltantes en la provisión de dosis del Calendario Nacional, cuya adquisición y envío dependen del Gobierno Nacional.

Desde el Ejecutivo local informaron que, si bien la provincia de Buenos Aires y los municipios garantizan la distribución y organización territorial de la vacunación, la interrupción o insuficiencia en la remisión de los insumos por parte de la administración nacional compromete el acceso de la población a esta herramienta esencial de prevención.

La situación se manifiesta de manera crítica en la actual campaña de vacunación antigripal. Según detallaron las autoridades sanitarias, el municipio recibió hasta el momento solo 1.500 dosis, una cifra significativamente inferior a la población objetivo que debe ser alcanzada por la cobertura.

Ante este escenario de escasez, la Secretaría de Salud debió establecer un esquema de prioridades, centrando la aplicación de las vacunas disponibles en adultos y adultas mayores alojados en instituciones de larga estadía, tanto en la ciudad cabecera como en la localidad de Santa Lucía.

En articulación con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el Municipio de San Pedro inició las gestiones y reclamos institucionales correspondientes para regularizar la provisión de las vacunas. Las autoridades locales subrayaron que la falta de envío de las dosis afecta de manera directa una política pública fundamental y pone en riesgo la cobertura sanitaria de la comunidad.