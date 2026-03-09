Abren las inscripciones para la Diplomatura en Inteligencia Artificial

El Polo Universitario de San Pedro anunció la apertura de las preinscripciones para una nueva propuesta académica gratuita orientada al sector tecnológico. Se trata de la Diplomatura en Inteligencia Artificial, la cual se llevará adelante en articulación con el programa bonaerense Puentes.

La formación tendrá una duración de un cuatrimestre y se dictará bajo una modalidad híbrida, combinando instancias presenciales con herramientas virtuales. El objetivo de la iniciativa es brindar herramientas de vanguardia a los residentes de la región, facilitando el acceso a conocimientos estratégicos en el mercado laboral actual.

Los interesados podrán realizar su preinscripción desde el lunes 9 hasta el viernes 20 de marzo inclusive. El trámite se debe gestionar a través de un formulario digital disponible en el enlace oficial del Polo Universitario. Asimismo, las autoridades del centro educativo pusieron a disposición el correo electrónico polouniversitariosanpedro@gmail.com para canalizar dudas y consultas sobre los requisitos de ingreso.