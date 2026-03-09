El bloque de La Libertad Avanza presentó el programa "Jóvenes Legislando" para estudiantes secundarios

El bloque de concejales de Alianza La Libertad Avanza, conformado por Melina Panatteri y Joaquín F. A. González, elevó un proyecto de ordenanza al Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro para la implementación del programa "Jóvenes Legislando". La iniciativa, orientada a estudiantes de 5° y 6° año de escuelas secundarias del distrito, propone una instancia de formación práctica y participación directa en la labor legislativa local. El proyecto fundamenta su necesidad en el marco normativo vigente, citando tanto la Ley Nacional de Educación N° 26.206 como la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires N° 13.688. Ambas legislaciones establecen como prioridad la formación para el ejercicio pleno de la ciudadanía y el pensamiento crítico. Según los autores, el reconocimiento del derecho al voto a partir de los 16 años ha transformado a la juventud en protagonista activa de la vida democrática, lo que demanda espacios institucionales de aprendizaje sobre la toma de d...

Abren las inscripciones para la Diplomatura en Inteligencia Artificial

 


El Polo Universitario de San Pedro anunció la apertura de las preinscripciones para una nueva propuesta académica gratuita orientada al sector tecnológico. Se trata de la Diplomatura en Inteligencia Artificial, la cual se llevará adelante en articulación con el programa bonaerense Puentes.

La formación tendrá una duración de un cuatrimestre y se dictará bajo una modalidad híbrida, combinando instancias presenciales con herramientas virtuales. El objetivo de la iniciativa es brindar herramientas de vanguardia a los residentes de la región, facilitando el acceso a conocimientos estratégicos en el mercado laboral actual.

Los interesados podrán realizar su preinscripción desde el lunes 9 hasta el viernes 20 de marzo inclusive. El trámite se debe gestionar a través de un formulario digital disponible en el enlace oficial del Polo Universitario. Asimismo, las autoridades del centro educativo pusieron a disposición el correo electrónico polouniversitariosanpedro@gmail.com para canalizar dudas y consultas sobre los requisitos de ingreso.