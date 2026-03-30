Abren la inscripción para los talleres gratuitos del programa "Animate, vos valés"

La Municipalidad de San Pedro inició el período de inscripción para los talleres culturales del programa "Animate, vos valés", una iniciativa que ofrece múltiples espacios de formación y participación artística de manera gratuita para todos los vecinos y vecinas del partido.

La propuesta incluye una amplia variedad de disciplinas que se dictarán tanto en la ciudad cabecera como en las diversas localidades del distrito. Según informaron las autoridades locales, las inscripciones se realizan de forma presencial en la Casona de Turismo, ubicada en la intersección de las calles Mitre y Liniers, de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 14.00.

Oferta académica en la ciudad

En la Casona de Turismo se brindarán talleres de dibujo para adultos, dibujo y pintura, poesía, historieta y narración. Por su parte, el Teatro Siripo será sede de las clases de canto y percusión, mientras que en el Centro Cultural Casella se dictarán propuestas de dibujo, cerámica, diseño y creación, y dibujo y pintura para adolescentes.

La oferta se extiende a la Sala El Cuadrilátero con clases de tango para adolescentes y adultos, y al Centro Integrador Complementario (CIC) con talleres de zumba, tango y teñido de telas. Asimismo, en la Comisión de Fomento de Villa Igoillo funcionarán los espacios de escultura, danza inclusiva, taller de la memoria y folclore. La grilla se completa con un taller de radio en Radio La Correntada y mosaiquismo en el espacio de calle 9 de Julio al 930.

Actividades en las localidades

El programa garantiza el acceso a la cultura en todo el territorio del partido con sedes descentralizadas. En Santa Lucía se ofrecerán talleres de danzas, folclore y bombo autóctono, teatro y dibujo. En Pueblo Doyle, los vecinos podrán acceder a clases de dibujo e ilustración, danzas urbanas y yoga.

Por otro lado, en Gobernador Castro se dictarán talleres de la memoria y folclore, mientras que en Vuelta de Obligado funcionarán los espacios de canto, percusión y folclore. Finalmente, en Río Tala se brindarán clases de danzas urbanas y en la delegación de Los Cazadores se desarrollará un taller de folclore.