Abren la inscripción para el curso de inspector de empaque de fruta cítrica

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) anunció la apertura de inscripciones para el curso de formación destinado a quienes deseen desempeñarse como inspectores de empaque. La capacitación se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de abril en la sede de la agencia de extensión rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de San Pedro, ubicada en la calle Bartolomé Mitre 299.

La convocatoria está orientada a profesionales y técnicos del sector. Entre los requisitos exigidos se encuentran poseer título de ingeniero agrónomo o carreras afines, tales como perito agrónomo o técnicos agropecuarios, aunque también podrán inscribirse personas con secundario completo, preferentemente con orientación agropecuaria.

Asimismo, el organismo aclaró que los aspirantes no deben mantener relación de dependencia laboral con productores o exportadores inscriptos en el Programa de Certificación de Fruta Fresca Cítrica para Exportación a la Unión Europea y mercados con restricciones similares. Además, se requiere disponibilidad horaria y contar con movilidad propia, siendo este último un requisito excluyente para la postulación.

Los interesados en realizar el curso deben concurrir personalmente a la oficina del SENASA en San Pedro, situada en Carlos Pellegrini Nº 541, en el horario de lunes a viernes de 8 a 16. Para obtener mayor información, la institución puso a disposición los teléfonos (03329) 420900 o 422115 (interno 103), como así también el correo electrónico senasaspcitricos@yahoo.com.ar.