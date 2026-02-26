Villafuerte Ruzo declaró inconstitucional la medida de Caputo que prohibe cobrar tasas municipales en facturas de servicios

La Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución impulsada por el Ministerio de Economía de la Nación que prohibía a los municipios incluir tasas locales en las facturas de servicios públicos, al considerar que la medida vulnera la autonomía municipal y el reparto de competencias establecido por la Constitución.

La decisión fue adoptada por el juez subrogante Carlos Villafuerte Ruzo en el marco de una acción de amparo promovida por la Municipalidad de Pergamino. La administración que encabeza Javier Martínez (electo por el PRO pero actualmente aliado a Hechos) cuestionó la normativa de 2024 firmada por el ministro Luis Caputo, la cual impedía a los intendentes incorporar cargos ajenos al servicio contratado por el consumidor en las boletas.

En su fallo, el magistrado consideró que la resolución nacional es "ilegítima" ya que, al emanar de una autoridad central, invade la esfera propia de las municipalidades y desconoce la organización federal del país. Asimismo, el juez advirtió que la prohibición influye negativamente en la recaudación local y afecta de manera directa la prestación de servicios esenciales.

Durante el proceso, el municipio de Pergamino argumentó que el cobro de la tasa de alumbrado público a través de la factura de energía eléctrica es resultado de un convenio con la cooperativa concesionaria. La comuna advirtió que dejar de percibir estos fondos comprometería el funcionamiento de edificios públicos, centros de desarrollo infantil y el sistema de monitoreo de seguridad del distrito.

Este fallo sienta un precedente relevante para otros distritos bonaerenses en medio de una disputa de larga data entre el Gobierno de Javier Milei y los jefes comunales. Mientras el Poder Ejecutivo Nacional habilitó recientemente un mecanismo para que los ciudadanos denuncien la aplicación de tasas, la justicia ha entregado fallos divididos en diferentes jurisdicciones de la provincia.

Hasta el momento, la pulseada judicial registra antecedentes contradictorios, como el rechazo a un amparo similar presentado por Tigre en San Martín, frente a la ratificación de inconstitucionalidad dictada por la Cámara Federal de San Martín sobre un fallo de primera instancia de Campana. La resolución de San Nicolás refuerza ahora la postura de los municipios que defienden la inclusión de tributos locales como herramienta de sostenibilidad financiera.