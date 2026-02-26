Campedrinos llegó a la final del festival de Viña del Mar

Campedrinos, único representante de la delegación argentina, buscará consagrarse esta noche como el gran ganador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, tras alcanzar la instancia final con el puntaje más alto de toda la competencia folclórica.

La definición sobre el escenario de la Quinta Vergara comenzará este jueves a partir de las 21.30, donde la dupla argentina se perfila como favorita luego de una serie de presentaciones que despertaron la ovación y el reconocimiento del público chileno.

Integrado por el campanense Sergio Prada y el sampedrino Agustín Fantili, el dúo llegó al certamen trasandino en un momento de plenitud artística, precedido por el histórico Premio Consagración obtenido en el Festival de Cosquín 2026, el máximo galardón al que puede aspirar un artista del género en el país.

ARGENTINA A LA FINAL!! 🇦🇷

Gracias gracias gracias!!

No lo podemos creer! Un sueño más que se cumple! 🥹😭



Hoy jueves 21:30 TODOS A VOTAR!@elfestival #Viña26 #Viña2026 pic.twitter.com/xLIyKSt3Sy — CΛMPEDRINOS (@Campedrinos) February 26, 2026

Su participación en la competencia con la obra “La Zamba” fue recibida por la crítica y los espectadores como una sólida declaración de principios sobre la vigencia y proyección de la música de raíz nacional. Durante las fases previas, el dúo no solo obtuvo la calificación más elevada por parte del jurado, sino que logró romper la histórica resistencia del "monstruo" de la Quinta Vergara, que manifestó su apoyo de manera unánime.

La presentación de esta noche representa una oportunidad clave para el folclore argentino de recuperar el protagonismo internacional en uno de los festivales más importantes de habla hispana. De obtener la Gaviota de Plata, Campedrinos consolidaría un inicio de año inmejorable para su carrera profesional.

La expectativa crece en el entorno de los músicos bonaerenses, quienes a través de sus redes sociales agradecieron el acompañamiento de sus seguidores en Argentina y destacaron el respeto con el que fueron recibidos en el país vecino a lo largo de toda la semana de competencia.