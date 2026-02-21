Una niña de 8 años resultó herida tras un choque entre un auto y una moto

Una niña de 8 años resultó con heridas leves tras un choque ocurrido ayer, cuando la motocicleta en la que circulaba junto a su padrino colisionó con un automóvil particular.

El siniestro vial se registró en la intersección de las calles Sargento Cabral y Basabilbaso. Por razones que son materia de investigación pericial, un automóvil Renault Megane, conducido por un hombre de 65 años, impactó con una motocicleta marca Zanella ZB en la que se desplazaba un hombre de 52 años acompañado por su ahijada menor de edad.

Tras el impacto, se activó el protocolo de emergencia y personal de la Comisaría local se apersonó en el lugar junto a una unidad del servicio SAME 107. Los profesionales médicos brindaron asistencia inmediata a la niña, quien fue trasladada al hospital municipal para una evaluación más exhaustiva. Según el parte médico oficial, se dictaminaron lesiones de carácter leve y la menor se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, los conductores de ambos rodados resultaron ilesos y no requirieron atención hospitalaria. En el sitio del accidente trabajó el personal de la Policía Científica, encargado de realizar las mediciones y peritajes técnicos necesarios para determinar la mecánica de la colisión.

La causa fue caratulada preventivamente y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 en turno, dependiente del Departamento Judicial de San Nicolás.