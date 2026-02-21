Secuestran tres vehículos y detectan a un conductor alcoholizado (Video)

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro, en un operativo conjunto con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, procedió este fin de semana al secuestro de tres vehículos por diversas infracciones a las normas de seguridad vial, destacándose un caso de un conductor alcoholizado.

Durante los procedimientos de control vehicular realizados en distintos puntos estratégicos de la ciudad, los inspectores municipales incautaron dos motocicletas que no cumplían con la documentación obligatoria ni las medidas de seguridad reglamentarias para circular.

El hecho de mayor relevancia se registró al interceptar un automóvil conducido por un hombre oriundo de la vecina localidad de Baradero. Al realizarse el test de alcoholemia, el dispositivo arrojó un resultado de 1.53 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante la gravedad de la falta, el personal actuante procedió a la retención inmediata del vehículo y de la licencia de conducir del infractor, quedando las actuaciones a disposición del Juzgado de Faltas local.





Marco legal vigente: Ley de Alcohol Cero

Este procedimiento se enmarca en la plena vigencia de la Ley N° 15.402 de la provincia de Buenos Aires, sancionada a fines de 2022, que establece la prohibición total de conducir cualquier tipo de vehículo motorizado con presencia de alcohol en sangre. La normativa eliminó el anterior límite de 0.5 gramos para conductores particulares, unificando la exigencia de "alcohol cero" para todos los ciudadanos bonaerenses.

Las sanciones previstas en la legislación vigente para quienes infrinjan esta norma incluyen el arresto, la retención de la licencia por períodos que pueden llegar a los 18 meses, la inhabilitación para conducir y la obligatoriedad de asistir a cursos especiales de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública. Además, las multas económicas se gradúan de acuerdo a la concentración de alcohol detectada en el organismo al momento del control.