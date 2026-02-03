Abren las inscripciones para carreras de la Universidad del Este en el Polo Universitario

  La Dirección de Educación dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, informó la apertura del período de inscripción para las carreras dictadas por la Universidad del Este en el distrito. La atención y el asesoramiento se centralizan en la sede del Polo Universitario de San Pedro (PUSAP). La oferta académica disponible para el ciclo lectivo incluye las carreras de Abogacía, Licenciatura en Ciencias Políticas, Martillero y Corredor Público, Licenciatura en Administración, Tecnicatura en Administración Pública y Licenciatura en Comercialización. Asimismo, se encuentran abiertas las vacantes para las licenciaturas en Publicidad, Periodismo, Diseño Digital y Relaciones Públicas.

Una mujer fue aprehendida tras irrumpir en la casa de su madre e incumplir una restricción judicial

 


Una mujer de 39 años fue detenida en la tarde del lunes luego de ingresar sin autorización a la vivienda de su madre y violar una medida cautelar de restricción de acercamiento vigente. El hecho tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle Dipietri al 1000, hasta donde se desplazó personal policial tras un alerta recibido a través del servicio de emergencias 911.

De acuerdo con las fuentes policiales, la mujer se presentó en la residencia de su progenitora, de 66 años, con una actitud hostil. Al ingresar a la morada sin consentimiento, la imputada desobedeció una orden judicial previa dispuesta por el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial de San Nicolás, que le prohibía el contacto o acercamiento al domicilio.

Tras la intervención de los efectivos, la mujer fue aprehendida en el lugar y trasladada a la dependencia policial local. El caso fue caratulado bajo los delitos de desobediencia, amenazas y violación de domicilio, quedando la mujer a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11, actualmente en turno.

La aprehendida permanece alojada en la sede policial a la espera de las disposiciones que tome la fiscalía interviniente para resolver su situación procesal en las próximas horas.