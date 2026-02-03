Abren las inscripciones para carreras de la Universidad del Este en el Polo Universitario

La Dirección de Educación dependiente de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, informó la apertura del período de inscripción para las carreras dictadas por la Universidad del Este en el distrito. La atención y el asesoramiento se centralizan en la sede del Polo Universitario de San Pedro (PUSAP).

La oferta académica disponible para el ciclo lectivo incluye las carreras de Abogacía, Licenciatura en Ciencias Políticas, Martillero y Corredor Público, Licenciatura en Administración, Tecnicatura en Administración Pública y Licenciatura en Comercialización. Asimismo, se encuentran abiertas las vacantes para las licenciaturas en Publicidad, Periodismo, Diseño Digital y Relaciones Públicas.

La propuesta educativa se completa con trayectos de formación docente y técnica, tales como el Profesorado Universitario, la Licenciatura en Gestión Educativa y la Licenciatura en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Laboral. Además, se ofrece la Tecnicatura en Bibliotecología de Instituciones Escolares y la Tecnicatura en Seguridad e Higiene.

Los interesados en acceder a informes o completar el trámite de inscripción deben dirigirse a las oficinas del PUSAP, ubicadas en la intersección de las calles Salta y Arnaldo, segundo piso. El horario de atención al público está establecido de lunes a viernes, en la franja horaria de 9 a 13.