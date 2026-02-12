Una motociclista fue trasladada al hospital tras un choque entre una moto y un auto

Una joven de 19 años resultó con heridas leves tras un choque registrado en la tarde de ayer en la zona urbana de San Pedro. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Dávila y Ansaloni, donde colisionaron una motocicleta y un automóvil por causas que aún se intentan establecer.

El hecho involucró a una motocicleta Honda Wave de color negro, en la que circulaba la joven, y a un automóvil Renault Symbol de color bordó, conducido por un hombre de 45 años. De acuerdo con el reporte oficial, el conductor del vehículo mayor resultó ileso tras el impacto.

Al lugar asistió una ambulancia del servicio de emergencias SAME 107, cuyo personal procedió al traslado de la motociclista al hospital local. Tras ser evaluada por los profesionales de salud, se determinó que las lesiones sufridas eran de carácter leve, por lo que recibió el alta médica pocas horas después del ingreso.

En el sitio del accidente trabajó personal policial para el ordenamiento del tránsito y la realización de las pericias correspondientes. La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 11 en turno, que dispuso las actuaciones de rigor para este tipo de siniestros viales.