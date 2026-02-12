El Hotel Azahar habilitará sus primeras 80 habitaciones después de casi dos décadas desde su anuncio

El proyecto hotelero más ambicioso de la región norte de la provincia de Buenos Aires, el Hotel Spa Azahar, entró en su etapa final de cara a una apertura parcial programada para el próximo mes de abril. Así lo confirmó a La Radio 92.3 el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, tras mantener encuentros con la nueva administración del complejo, actualmente a cargo de los empresarios Juan Manuel y Romina Fera.

Durante una reciente visita al predio, en el marco de la Conferencia de Verano encabezada por el gobernador Axel Kicillof, el jefe comunal constató los avances en la infraestructura. "Estuve hablando con Juan Manuel y nos pusimos a disposición para lo que necesitaran. Tienen expectativas para mediados de abril, con la intención de inaugurar una parte en donde hay 80 habitaciones que dan hacia la zona del salón de eventos", detalló Salazar.

El complejo, que contará con un total de 163 habitaciones, pileta climatizada y ascensores, busca posicionarse como un referente turístico de alta gama. Según el mandatario local, la envergadura del proyecto no tiene competencia directa en el corredor que une Tigre con Rosario, con la excepción de emprendimientos específicos en la zona de Cardales. "Vi que está muy avanzada la parte de la entrada principal", añadió el intendente sobre el estado actual de la obra.

La confirmación de esta fecha de apertura parcial llega tras un largo proceso marcado por sucesivas demoras y obstáculos administrativos. El anuncio original del hotel se remonta a 2007, hace casi dos décadas, y desde entonces la construcción atravesó diversos periodos de paralización. Los inconvenientes incluyeron cambios en la titularidad del proyecto, dificultades en la importación de materiales específicos y readecuaciones en los planos originales que extendieron los plazos mucho más allá de las proyecciones iniciales de los inversores. Además, en 2018 se formuló una denuncia judicial por un millonario desvío de materiales.

A pesar de los reclamos de la comunidad y del propio municipio para agilizar los trabajos ante la necesidad de plazas hoteleras en la ciudad, los tiempos se dilataron debido a la complejidad de la obra. No obstante, en el último encuentro con las autoridades provinciales, los administradores ratificaron que la puesta en marcha es "inminente". La apertura de este primer sector representará un impulso significativo para el turismo corporativo y de eventos en San Pedro, a la espera de la habilitación total de las instalaciones en los meses subsiguientes.