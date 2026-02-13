Un nuevo choque entre una moto y un auto deja como saldo una persona herida

Un joven de 23 años sufrió heridas leves tras protagonizar un siniestro vial en la intersección de las calles Salta e Irlanda durante la jornada de ayer. El hecho se produjo cuando, por causas que la justicia intenta establecer, colisionaron una motocicleta Gilera de 110 centímetros cúbicos y un automóvil Volkswagen Gol.

De acuerdo con el reporte policial, ambos rodados eran conducidos por hombres de la misma edad. Tras el impacto, el conductor del vehículo menor debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado por una ambulancia al hospital local para recibir atención médica.

Fuentes sanitarias confirmaron que las lesiones sufridas por el motociclista no revisten gravedad y fueron caratuladas como de carácter leve. Por su parte, el conductor del automóvil resultó ileso tras el choque.

En el lugar del accidente trabajó personal de la dependencia policial local para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito en la zona. La investigación del caso quedó a cargo de la fiscalía de turno de San Pedro, que inició las actuaciones bajo la carátula de lesiones culposas.