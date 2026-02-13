Un nuevo choque entre una moto y un auto deja como saldo una persona herida

Esta noche, a partir de las 20:00 horas, se llevará a cabo la largada promocional del VI Rally de San Pedro "Copa Fernando "Pichi" Iglesias frente al Palacio Municipal. El evento marca el inicio de la competencia correspondiente al Rally Federal y al Campeonato Regional de Rally, cuya operatividad central y parque de asistencia se ubican en la plaza. El cronograma de carrera para los días sábado y domingo contempla el uso de caminos rurales y sectores específicos distribuidos en el partido. Según la cartografía oficial del evento, los trazados recorren puntos de referencia como el sector del Aeroclub, Santa Lucía, los caminos rurales en cercanías de Vuelta de Obligado y la zona costera en el Bajo del Puerto. El diseño del recorrido busca integrar diferentes superficies técnicas para las categorías en competencia.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Un joven de 23 años sufrió heridas leves tras protagonizar un siniestro vial en la intersección de las calles Salta e Irlanda durante la jornada de ayer. El hecho se produjo cuando, por causas que la justicia intenta establecer, colisionaron una motocicleta Gilera de 110 centímetros cúbicos y un automóvil Volkswagen Gol.
De acuerdo con el reporte policial, ambos rodados eran conducidos por hombres de la misma edad. Tras el impacto, el conductor del vehículo menor debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado por una ambulancia al hospital local para recibir atención médica.
Fuentes sanitarias confirmaron que las lesiones sufridas por el motociclista no revisten gravedad y fueron caratuladas como de carácter leve. Por su parte, el conductor del automóvil resultó ileso tras el choque.
En el lugar del accidente trabajó personal de la dependencia policial local para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito en la zona. La investigación del caso quedó a cargo de la fiscalía de turno de San Pedro, que inició las actuaciones bajo la carátula de lesiones culposas.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones