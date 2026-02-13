IPS extiende el plazo para presentar certificados de estudio y asignaciones familiares

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires anunció una prórroga en el plazo para la renovación de asignaciones familiares y beneficios pensionarios. La medida busca facilitar la continuidad en el cobro de estas prestaciones y prevenir bajas automáticas en las liquidaciones de los beneficiarios.

Según informó el organismo provincial, las personas jubiladas y pensionadas que tengan familiares a cargo podrán presentar la documentación necesaria hasta el 31 de mayo de 2026. Esta extensión rige tanto para el trámite de "Asignaciones Familiares - Renovación" como para aquellos beneficios pensionarios que exigen la acreditación de certificados de estudio y la presentación de declaraciones juradas correspondientes.

Desde el IPS remarcaron que ambos trámites se realizan de manera íntegra a través de la plataforma oficial en línea. En el caso de los certificados de escolaridad, el trámite denominado “Incorporación de certificados de alumno regular (Artículo 37)” también debe gestionarse vía web. El organismo advirtió que el cumplimiento de esta presentación antes de la fecha límite es indispensable, dado que una vez vencido el plazo se procederá a la baja inmediata en las planillas de pago.

Por otra parte, la resolución oficial autorizó el adelanto del pago de la Ayuda Escolar Anual 2026 para los niveles inicial, primario y secundario. El monto de este beneficio será determinado oportunamente por el Poder Ejecutivo bonaerense, garantizando así el acompañamiento a las familias en el inicio del ciclo lectivo.