Un motociclista sufrió una fractura tras un choque

Un hombre de 58 años sufrió heridas de gravedad tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de las calles Carlos Pellegrini y Caroni. El hecho ocurrió este domingo y requirió la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia.

Por causas que aún se intentan establecer, una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos y color rojo, en la que se desplazaba la víctima, colisionó con un automóvil Fiat de color gris conducido por una mujer de 67 años. Producto del fuerte impacto, el conductor del rodado menor debió ser asistido en el lugar por personal médico.

Una ambulancia del servicio de emergencias concretó el traslado del hombre hacia el nosocomio local, donde los profesionales de salud constataron que presentaba una fractura en su pierna izquierda. Por su parte, la conductora del automóvil resultó ilesa, aunque el vehículo quedó sujeto a las pericias correspondientes.

En el sitio del siniestro trabajó personal policial para preservar la escena y realizar las tareas de rigor. La causa, caratulada preventivamente como lesiones culposas, quedó bajo la órbita de la fiscalía local en turno, que dispuso las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades del incidente.