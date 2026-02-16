Detuvieron a un hombre que golpeó a su pareja

Un hombre de 29 años fue detenido ayer por la policía, acusado de haber golpeado a su pareja en el marco de un episodio de violencia familiar.

El procedimiento se llevó a cabo tras un alerta que movilizó a las fuerzas de seguridad hacia una vivienda ubicada en Hermano Indio al 1600. Al arribar al lugar, el personal policial constató la situación y procedió a la inmediata aprehensión del sospechoso, quien momentos antes habría atacado físicamente a una mujer de su misma edad, con quien mantiene una relación sentimental.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió la asistencia interdisciplinaria correspondiente y se labraron las actuaciones de rigor. En tanto, el agresor fue derivado a la dependencia policial local, donde permanece alojado en el sector de calabozos.

La fiscalía en turno tomó intervención en el caso, disponiendo la notificación de la formación de la causa y el mantenimiento de la detención del imputado. Se espera que en las próximas horas el detenido sea trasladado a la sede judicial para prestar declaración indagatoria por el delito cometido en contexto de violencia de género.

Existen canales oficiales de asistencia, asesoramiento y contención para personas que atraviesan situaciones de violencia de género.

En el ámbito nacional, la Línea 144 brinda atención telefónica gratuita las 24 horas, los 365 días del año. Se trata de un servicio anónimo y federal que ofrece acompañamiento en situaciones de violencia y herramientas para la prevención.

A nivel local, la Comisaría de la Mujer y la Familia, ubicada en la calle Oliveira Cezar 260, recibe denuncias y consultas de manera presencial. Asimismo, se encuentran disponibles los equipos interdisciplinarios del área de Género de la Municipalidad, que brindan asistencia psicológica y jurídica a las víctimas.

En caso de emergencias inmediatas donde exista riesgo de vida, la recomendación es comunicarse de forma inmediata con el número de emergencias 911.