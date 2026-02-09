Un motociclista sufrió heridas graves tras despistar en la Ruta Provincial 1001

Un hombre de 42 años se encuentra en estado delicado tras protagonizar un accidente vial en solitario mientras circulaba por la Ruta Provincial 1001, a la altura del kilómetro 7,5, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió durante la tarde de ayer cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor de una motocicleta Gilera Smash de colores azul y negro perdió el control del rodado. Según el reporte oficial, el hombre fue despedido del vehículo e impactó violentamente contra la cinta asfáltica.

En el lugar de los hechos se constató que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro. Una ambulancia del servicio de emergencias SAME 107 acudió rápidamente para asistir a la víctima y trasladarla al hospital local, donde el cuerpo médico determinó que las lesiones sufridas son de carácter grave.

Debido a la complejidad de su cuadro de salud, el paciente permanece a la espera de una derivación a un centro asistencial de mayor complejidad. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 en turno, que caratuló las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas que derivaron en el despiste.