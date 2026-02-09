Un motociclista sufrió heridas graves tras despistar en la Ruta Provincial 1001

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, mediante la Subsecretaría de Energía, lanzó la licitación para la obra de alta tensión en el partido de San Pedro que promete transformar la matriz productiva regional. El proyecto cuenta con una inversión superior a los 28.000 millones de pesos, financiados íntegramente por el Estado provincial. El objetivo central es duplicar la capacidad actual del suministro eléctrico en la ciudad, lo que permitirá no solo mejorar la calidad del servicio para los vecinos, sino también garantizar el abastecimiento para la radicación de nuevas industrias y el fortalecimiento del sector comercial y logístico.
Un hombre de 42 años se encuentra en estado delicado tras protagonizar un accidente vial en solitario mientras circulaba por la Ruta Provincial 1001, a la altura del kilómetro 7,5, informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió durante la tarde de ayer cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor de una motocicleta Gilera Smash de colores azul y negro perdió el control del rodado. Según el reporte oficial, el hombre fue despedido del vehículo e impactó violentamente contra la cinta asfáltica.
En el lugar de los hechos se constató que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro. Una ambulancia del servicio de emergencias SAME 107 acudió rápidamente para asistir a la víctima y trasladarla al hospital local, donde el cuerpo médico determinó que las lesiones sufridas son de carácter grave.
Debido a la complejidad de su cuadro de salud, el paciente permanece a la espera de una derivación a un centro asistencial de mayor complejidad. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 en turno, que caratuló las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias exactas que derivaron en el despiste.
