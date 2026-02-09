Persecución y aprehensión de un joven en una moto con numeración adulterada

Un adolescente de 16 años fue aprehendido esta madrugada tras una intensa persecución policial que se extendió por diversos sectores de la ciudad, luego de intentar evadir un control a bordo de una motocicleta que presentaba signos de adulteración.

El procedimiento se inició en la calle Manuel Iglesias al 2500, cuando efectivos en recorrida preventiva intentaron identificar a dos ocupantes de una Honda Wave color negra que circulaba sin patente. Al advertir la presencia de los uniformados, el acompañante se dio a la fuga a pie, logrando perderse de vista en una zona de campo abierto.

Por su parte, el conductor del rodado desobedeció la orden de detención y emprendió una huida a alta velocidad. Esta situación dio lugar a un seguimiento controlado por distintas zonas urbanas que culminó en la intersección de Caseros y Padre Santana, donde la policía logró interceptarlo mediante la implementación de un operativo cerrojo.

Tras la detención, los peritos constataron que la motocicleta poseía la numeración del cuadro adulterada. En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Joven, que dispuso la imputación del menor por los delitos de desobediencia e infracción al artículo 289 del Código Penal, para luego ordenar su entrega a sus progenitores.