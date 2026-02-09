Un motociclista resultó herido tras colisionar con una camioneta



Un hombre de 58 años sufrió heridas leves tras protagonizar un accidente de tránsito en la tarde del domingo en la intersección de las calles Nieto de Torres y Miguel Porta.

El siniestro vial ocurrió cuando, por causas que aún se intentan establecer, una motocicleta Gilera Smash, en la que circulaba el hombre herido, impactó contra una camioneta Nissan Frontier. El vehículo de mayor porte era conducido por una joven de 25 años, quien resultó ilesa tras la colisión.

Minutos después del choque, una unidad del servicio de emergencias SAME 107 se hizo presente en el lugar para asistir al conductor del rodado menor. Debido a los golpes sufridos, el personal médico dispuso su traslado al hospital local, donde se constató que las lesiones recibidas no revestían gravedad.

En el lugar trabajaron efectivos policiales para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 en turno, bajo la carátula de lesiones culposas.