Provincia inició la licitación para la obra energética por 28 mil millones de pesos

  El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, mediante la Subsecretaría de Energía, lanzó la licitación para la obra de alta tensión en el partido de San Pedro que promete transformar la matriz productiva regional. El proyecto cuenta con una inversión superior a los 28.000 millones de pesos, financiados íntegramente por el Estado provincial. El objetivo central es duplicar la capacidad actual del suministro eléctrico en la ciudad, lo que permitirá no solo mejorar la calidad del servicio para los vecinos, sino también garantizar el abastecimiento para la radicación de nuevas industrias y el fortalecimiento del sector comercial y logístico.

Un motociclista resultó herido tras colisionar con una camioneta


Un hombre de 58 años sufrió heridas leves tras protagonizar un accidente de tránsito en la tarde del domingo en la intersección de las calles Nieto de Torres y Miguel Porta.

El siniestro vial ocurrió cuando, por causas que aún se intentan establecer, una motocicleta Gilera Smash, en la que circulaba el hombre herido, impactó contra una camioneta Nissan Frontier. El vehículo de mayor porte era conducido por una joven de 25 años, quien resultó ilesa tras la colisión.

Minutos después del choque, una unidad del servicio de emergencias SAME 107 se hizo presente en el lugar para asistir al conductor del rodado menor. Debido a los golpes sufridos, el personal médico dispuso su traslado al hospital local, donde se constató que las lesiones recibidas no revestían gravedad.

En el lugar trabajaron efectivos policiales para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 en turno, bajo la carátula de lesiones culposas.