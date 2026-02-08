Un motociclista herido tras chocar con un vehículo cuyos ocupantes se dieron a la fuga

Un hombre de 41 años debió ser hospitalizado tras protagonizar un accidente vial en la intersección de las calles Schallibaung y Camelino, en la localidad de Río Tala, este sábado.

De acuerdo al informe policial, la víctima circulaba a bordo de un motovehículo Gilera Smash cuando, por causas que son materia de investigación, fue colisionada por otro rodado en el que se desplazaban dos ocupantes.

Tras el impacto, los responsables de la colisión se dieron a la fuga de inmediato, sin prestar asistencia al conductor herido. Una ambulancia del Centro de Salud de Río Tala concurrió al sitio del siniestro y trasladó al motociclista hacia el Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa de San Pedro, con el objetivo de determinar el carácter y la gravedad de las lesiones sufridas.

En el caso tomó intervención la fiscalía en turno, que impartió directivas para relevar testimonios y cámaras de seguridad en la zona. Actualmente, según confirmó la policía, las fuerzas de seguridad procuran individualizar la otra parte interviniente para establecer las responsabilidades legales correspondientes en el marco de la causa por lesiones culposas.