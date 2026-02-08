Fiesta del Durazno: Pilar Sánchez e Ismael Frías son los Embajadores y Jorge Taurizano ganó el Oro por su producción

La 26.ª Fiesta Provincial del Durazno y la Producción vivió este sábado una jornada a plena fiesta en en las instalaciones del Club Agricultores.  Además de los artistas sobre el escenario, se vivió la premiación de los mejores ejemplares de la temporada y la elección de los nuevos representantes de la festividad para el período 2026. En el marco del tradicional Certamen del Durazno, el máximo galardón fue para el productor Jorge Taurizano, quien recibió el premio de Oro por la calidad de su producción. El podio se completó con la distinción de Plata para TomJug y el Bronce para El Pampero, mientras que los productores Marcelo Rosales y Rubén Artigues recibieron la primera y segunda mención especial, respectivamente.

Un motociclista herido tras chocar con un vehículo cuyos ocupantes se dieron a la fuga

 


Un hombre de 41 años debió ser hospitalizado tras protagonizar un accidente vial en la intersección de las calles Schallibaung y Camelino, en la localidad de Río Tala, este sábado.

De acuerdo al informe policial, la víctima circulaba a bordo de un motovehículo Gilera Smash cuando, por causas que son materia de investigación, fue colisionada por otro rodado en el que se desplazaban dos ocupantes.

Tras el impacto, los responsables de la colisión se dieron a la fuga de inmediato, sin prestar asistencia al conductor herido. Una ambulancia del Centro de Salud de Río Tala concurrió al sitio del siniestro y trasladó al motociclista hacia el Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa de San Pedro, con el objetivo de determinar el carácter y la gravedad de las lesiones sufridas.

En el caso tomó intervención la fiscalía en turno, que impartió directivas para relevar testimonios y cámaras de seguridad en la zona. Actualmente, según confirmó la policía, las fuerzas de seguridad procuran individualizar la otra parte interviniente para establecer las responsabilidades legales correspondientes en el marco de la causa por lesiones culposas.