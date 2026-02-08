Fiesta del Durazno: Pilar Sánchez e Ismael Frías son los Embajadores y Jorge Taurizano ganó el Oro por su producción

La 26.ª Fiesta Provincial del Durazno y la Producción vivió este sábado una jornada a plena fiesta en en las instalaciones del Club Agricultores.

Además de los artistas sobre el escenario, se vivió la premiación de los mejores ejemplares de la temporada y la elección de los nuevos representantes de la festividad para el período 2026.

En el marco del tradicional Certamen del Durazno, el máximo galardón fue para el productor Jorge Taurizano, quien recibió el premio de Oro por la calidad de su producción. El podio se completó con la distinción de Plata para TomJug y el Bronce para El Pampero, mientras que los productores Marcelo Rosales y Rubén Artigues recibieron la primera y segunda mención especial, respectivamente.

La ceremonia contó con un fuerte respaldo institucional a la cadena productiva local. Las autoridades presentes destacaron el rol técnico del INTA en la evaluación de los frutos y reconocieron el aporte estratégico de entidades como CAPROEM, SEDA y la Cámara de Viveristas en el desarrollo del sector.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje al trabajador rural Robustiano Moreno. La organización brindó un reconocimiento especial a su trayectoria, extendiendo el saludo a todos los hombres y mujeres que se desempeñan en las tareas de cosecha y empaque, eslabones considerados fundamentales para sostener los estándares de calidad que distinguen a la región.

Hacia el final de la jornada, se realizó la elección de la Embajadora y el Embajador de la Fiesta Provincial del Durazno y la Producción 2026. Los jóvenes Pilar Sánchez e Ismael Frías fueron los electos para suceder en el cargo a Priscila Alegre y Timoteo Cejas, quienes participaron de la ceremonia de traspaso de atributos ante el aplauso de los vecinos y visitantes presentes.