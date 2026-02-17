Un joven resultó herido tras una colisión entre una moto y un auto en pleno centro

Un joven de 18 años resultó herido tras un choque entre una motocicleta y un automóvil ocurrido en la zona céntrica de la ciudad. El hecho, caratulado preventivamente como "Lesiones Culposas", tuvo lugar durante la jornada del lunes en la intersección de la calle Mitre al 700.

El siniestro se produjo cuando, por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta Honda Wave de color negro y sin dominio colocado colisionó con un automóvil Chevrolet Tracker gris, el cual era conducido por un joven de 20 años.

Tras recibir un alerta a través del sistema de emergencias 911, personal de la Estación de Policía Comunal se desplazó hasta el sitio para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito. En el lugar también se hizo presente una ambulancia del servicio SAME 107, cuyo personal médico brindó las primeras atenciones al conductor del rodado menor.

Fuentes policiales confirmaron que el joven de 18 años fue trasladado al hospital local, donde se dictaminó que presentaba lesiones de carácter leve. Por su parte, el conductor del automóvil resultó ileso.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno de San Pedro, que dispuso las pericias de rigor para determinar las responsabilidades del incidente y ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes.