Corte programado de energía para este miércoles por tareas de mantenimiento

COOPSER anunció la realización de un corte programado de energía eléctrica para este miércoles 18, destinado a tareas de mantenimiento en la red de media tensión. La interrupción afectará diversos sectores de la zona rural y periférica del distrito en el horario de 7:00 a 12:00.

Según el cronograma oficial difundido por la prestataria, los trabajos se concentrarán en la línea de Media Tensión que abastece tramos estratégicos del partido. Las zonas alcanzadas por la medida incluyen la ex Ruta 9, entre los kilómetros 152 y 154, y la Ruta Nacional 9, desde el kilómetro 154 al 158.

Asimismo, desde la cooperativa informaron que el corte afectará de manera total el suministro en el Barrio Municipal. Estas tareas forman parte del plan de mantenimiento preventivo que busca garantizar la estabilidad del servicio y prevenir fallas en la infraestructura eléctrica de la periferia urbana.

Finalmente, COOPSER aclaró que la ejecución de los trabajos se encuentra supeditada a las condiciones climáticas. En caso de registrarse mal tiempo durante la mañana del miércoles, las maniobras serán suspendidas y reprogramadas, situación que será informada oportunamente a los usuarios a través de los canales de comunicación habituales.