Un joven de 25 años fue aprehendido tras allanamientos por el robo de mercadería congelada

Un joven de 25 años fue aprehendido en las últimas horas tras una serie de allanamientos realizados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la localidad de Río Tala, en el marco de una investigación por un hecho de robo de productos alimenticios de una conocida marca.

El operativo fue llevado a cabo por el personal del Destacamento de Río Tala, de manera conjunta con los efectivos del Gabinete Criminológico de la dependencia. Las tareas de inteligencia y recolección de pruebas derivaron en la emisión de tres órdenes de allanamiento otorgadas por el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial de San Nicolás.

El procedimiento principal tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle San Martín al 200, donde los uniformados lograron el secuestro de una caja de helados Arcor junto a 12 paquetes de helados tipo "palito" de la misma firma. Durante la diligencia, se procedió a la aprehensión de un hombre de 25 años, quien quedó imputado en la causa.

De forma simultánea, las fuerzas de seguridad cumplimentaron otras dos órdenes de registro en domicilios situados en la intersección de Güemes y Batalla del Tala, y en el cruce de Camellino y Belgrano. Según informaron fuentes policiales a la agencia, estas últimas dos diligencias arrojaron resultados negativos respecto al hallazgo de otros elementos de interés.

La fiscalía local en turno tomó intervención en el caso y dispuso el secuestro formal de la mercadería recuperada, la notificación de la formación de la causa para el detenido y el inicio de las actuaciones correspondientes para determinar el alcance de su responsabilidad en el ilícito.