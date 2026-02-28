Comenzó la venta de entradas para el Festival de Baradero, con Soledad y Los Tekis como principales figuras

Baradero la venta de localidades para la 51° edición del Festival de Música Popular, el tradicional encuentro artístico que se desarrollará entre el 27 y el 29 de marzo de 2026.

Se inició esta mañana en

En esta oportunidad, la organización del evento está a cargo de la gestión privada, tras quedar bajo la responsabilidad de la productora Superacción SRL. Para esta edición, ya se confirmó la presencia de figuras de relieve nacional como Soledad Pastorutti, Los Tekis y Lázaro Caballero, quienes encabezarán la cartelera de las tres jornadas.

El expendio de tickets comenzó de manera presencial en la boletería ubicada en San Martín al 500. Según informaron desde la organización, tanto el sábado como el domingo la venta se realizará exclusivamente en dicha dependencia, mientras que a partir del próximo lunes se habilitará el sistema de compra a través de la plataforma online.

Respecto a los valores, se establecieron precios diferenciados según la ubicación: la platea VIP tiene un costo de $70.000, la platea general se fijó en $50.000, mientras que el acceso a campo o tribuna tiene un valor de $30.000.

Asimismo, se anunció la vigencia de beneficios especiales que incluyen descuentos para jubilados y personas con discapacidad. Para aquellos asistentes que deseen concurrir a todo el evento, se encuentran disponibles abonos promocionales por las tres noches con rebajas sobre el precio final.