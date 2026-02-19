Un joven de 20 años fue detenido en una investigación por hurto

En el marco de una investigación por un hecho de hurto, personal del Gabinete Criminológico concretó ayer un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Belgrano al 2300. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás luego de que las tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad permitieran establecer la presunta autoría del sospechoso.

Durante el operativo, realizado de manera conjunta con efectivos del Destacamento Santa Lucía, se procedió a la aprehensión de un joven de 20 años. En el domicilio, los uniformados lograron el secuestro de la vestimenta que el implicado habría utilizado al momento de cometer el ilícito.

La fiscalía local tomó intervención en el caso y dispuso la notificación de la causa para el detenido. Según se informó oficialmente, el joven permanece alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial.