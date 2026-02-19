Un joven de 20 años fue detenido en una investigación por hurto

Un hombre de 45 años fue aprehendido este jueves por personal policial luego de protagonizar un robo en una vivienda ubicada en la calle Manuel Iglesias al 1500. El procedimiento se inició a partir de un llamado de emergencia al 911 que alertó sobre la presencia del sospechoso en la zona. De acuerdo a la información policial, el delincuente ingresó al patio lindero de la propiedad y sustrajo una chapa de 12 metros de largo de la propiedad que pertenece a un joven de 20 años. Tras el hecho, el acusado emprendió la huida, pero el rápido accionar de los efectivos permitió interceptarlo en la calle Hermano Indio, entre General Alvarado y Dr. Dávila.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
En el marco de una investigación por un hecho de hurto, personal del Gabinete Criminológico concretó ayer un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Belgrano al 2300. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás luego de que las tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad permitieran establecer la presunta autoría del sospechoso.
Durante el operativo, realizado de manera conjunta con efectivos del Destacamento Santa Lucía, se procedió a la aprehensión de un joven de 20 años. En el domicilio, los uniformados lograron el secuestro de la vestimenta que el implicado habría utilizado al momento de cometer el ilícito.
La fiscalía local tomó intervención en el caso y dispuso la notificación de la causa para el detenido. Según se informó oficialmente, el joven permanece alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones