Atraparon a un hombre que escapaba tras robar una chapa de una vivienda

Un hombre de 45 años fue aprehendido este jueves por personal policial luego de protagonizar un robo en una vivienda ubicada en la calle Manuel Iglesias al 1500. El procedimiento se inició a partir de un llamado de emergencia al 911 que alertó sobre la presencia del sospechoso en la zona.

De acuerdo a la información policial, el delincuente ingresó al patio lindero de la propiedad y sustrajo una chapa de 12 metros de largo de la propiedad que pertenece a un joven de 20 años. Tras el hecho, el acusado emprendió la huida, pero el rápido accionar de los efectivos permitió interceptarlo en la calle Hermano Indio, entre General Alvarado y Dr. Dávila.

La fiscalía local tomó intervención en el caso y dispuso la notificación de la formación de la causa para el implicado. El hombre permanece alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial a disposición de la justicia.