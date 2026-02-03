Un joven aprehendido tras ingresar a la vivienda de su expareja y amenazarla con un arma

- Obtener enlace
Un hombre de 19 años fue detenido esta madrugada luego de irrumpir sin autorización en el domicilio de su expareja, una joven de 18 años, a quien intimidó utilizando un arma de fuego de fabricación casera. El procedimiento fue realizado por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) tras recibir un alerta a través del servicio de emergencias 911 por un conflicto familiar.
De acuerdo con la información policial, los efectivos acudieron al inmueble y procedieron a la aprehensión del agresor en el lugar. Durante el operativo se constató que había ingresado a la propiedad por la fuerza y portaba un armamento precario, comúnmente denominado "tumbera", con el cual amenazó a la víctima.
El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial y quedó imputado por los delitos de amenazas agravadas y violación de domicilio. El joven permanece actualmente alojado en la sede policial a disposición de la justicia para prestar declaración en las próximas horas.
Por su parte, la víctima fue trasladada a la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro. Allí recibió asistencia y contención por parte de un equipo interdisciplinario de profesionales, siguiendo los protocolos establecidos para casos de violencia de género y conflictos familiares en el ámbito bonaerense.
