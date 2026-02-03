Secuestran elementos de interés tras un allanamiento por hurto

Personal del Gabinete Criminológico de la Comisaría llevó adelante un operativo de allanamiento en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la Avenida 11 de Septiembre y la calle F.C. Rodríguez. El procedimiento se dio en el marco de una investigación por un hecho de hurto del que resultó damnificada una mujer de 50 años.

Al momento del arribo de los efectivos, el principal sospechoso, un joven de 20 años de edad, no se encontraba en la residencia. No obstante, las fuerzas de seguridad cumplimentaron la orden judicial y lograron el secuestro de diversos elementos considerados de interés para el avance de la causa.

El operativo fue el resultado de tareas investigativas previas que permitieron identificar el domicilio del presunto autor del ilícito. Los objetos incautados quedaron a disposición de la justicia para ser peritados y determinar su relación directa con el hecho denunciado por la víctima.

La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 del Departamento Judicial local. Las autoridades judiciales dispusieron que prosigan las diligencias tendientes a dar con el paradero del sindicado, quien ya fue identificado y permanece vinculado al proceso legal.