Un joven aprehendido con un arma blanca y otro por un pedido de captura activo

La Policía Comunal realizó en las últimas horas dos operativos de seguridad en distintos puntos de la ciudad que culminaron con la aprehensión de dos hombres, uno de ellos por portación de arma blanca y el restante por contar con un pedido de captura vigente.

En el primero de los procedimientos, efectivos policiales que patrullaban la zona de las calles Pedro Cabrera y Fray Cayetano Rodríguez interceptaron a un joven de 22 años. Según el reporte oficial, el individuo se encontraba alterando el orden público en la vía pública. Al momento de la requisa, el personal constató que el sujeto portaba un arma blanca, motivo por el cual se procedió a su inmediata aprehensión con intervención del Juzgado de Paz local.

Por otra parte, en un operativo de identificación de personas realizado en la calle Manuel Iglesias al 1200, los agentes interceptaron a un joven de 23 años. Tras consultar los datos en el sistema informático policial, se estableció que el ciudadano registraba un pedido de "paradero activo" vinculado a una causa por el delito de hurto.

Dicha medida legal había sido solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás. En ambos casos, los masculinos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para cumplimentar los recaudos legales y regularizar su situación ante la justicia.