Un detenido tras causar disturbios en estado de ebriedad: le secuestraron la moto





Un hombre de 30 años fue aprehendido en la mañana de ayer por efectivos de la policía local tras protagonizar disturbios en la vía pública mientras se encontraba en estado de ebriedad. El hecho fue alertado a través de un llamado al sistema de emergencias 911, lo que motivó el desplazamiento inmediato de los uniformados hacia un comercio ubicado en la Avenida 11 de Septiembre al 1800.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la presencia del sujeto, quien presentaba signos evidentes de intoxicación alcohólica y se encontraba alterando el orden en la zona. Según informaron fuentes policiales, el hombre se movilizaba en una motocicleta marca Zanella ZB que no poseía chapa patente colocada.

Ante la irregularidad del vehículo, se solicitó la intervención del personal de Inspección Municipal, cuyos agentes procedieron al secuestro de la unidad tras verificar que el conductor carecía de la totalidad de la documentación obligatoria para circular. La motocicleta quedó bajo resguardo de las autoridades municipales.

Por el hecho, se iniciaron actuaciones con intervención del Juzgado de Faltas y el Juzgado de Paz Local, organismos que determinarán las sanciones correspondientes tanto por la infracción a las normas de convivencia urbana como por las faltas graves a la Ley de Tránsito.