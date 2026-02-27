Identifican a dos hombres armados con cuchillos en la vía pública



Dos hombres de 22 y 32 años fueron aprehendidos en la tarde de ayer por efectivos de la policía local tras ser interceptados en la vía pública con armas blancas en su poder. El procedimiento se llevó a cabo mientras el personal de la dependencia realizaba recorridas dinámicas y tareas de identificación de rutina en distintos puntos de la ciudad.

Durante las tareas de prevención, los uniformados detectaron la presencia de los sujetos y, tras realizar la requisa correspondiente, hallaron los elementos cortantes que motivaron su inmediata demora. Los operativos de este tipo buscan reforzar la seguridad en la vía pública y prevenir la comisión de delitos bajo esta modalidad.

Tras la aprehensión, los individuos fueron trasladados a la sede policial, donde se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a las normas de seguridad ciudadana. En el caso tomó intervención el Juzgado de Paz Local, organismo que determinará las sanciones procesales para ambos implicados.