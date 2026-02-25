Un detenido por un robo de "motochorros" contra una mujer de 72 años

Un hombre de 36 años fue aprehendido en las últimas horas en la ciudad de San Pedro, acusado de participar en un robo bajo la modalidad "arrebato" contra una mujer de 72 años. La detención fue realizada por personal del Gabinete Criminológico de la dependencia local tras una serie de tareas investigativas que incluyeron el análisis de material fílmico.

El procedimiento tuvo lugar en la calle Manuel Iglesias al 1800, donde los efectivos interceptaron al sospechoso mientras circulaba en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, color roja y sin chapa patente. Según informaron fuentes policiales, tanto el vehículo como la indumentaria que vestía el detenido coinciden con los registros del hecho denunciado días atrás en la intersección de las calles Ruiz Moreno y R. Naón.



Al momento de su identificación, se constató que el sujeto poseía un pedido de captura activo desde el año pasado. Dicho requerimiento judicial fue emitido por un Juzgado Correccional en el marco de una causa caratulada como hurto calificado.

En el caso tomó intervención la fiscalía local, que dispuso la notificación de la formación de la causa por el nuevo hecho investigado. Tras cumplimentar los recaudos legales, el magistrado interviniente ordenó la posterior soltura del implicado.